إلهام الفضالة تحتفل بعيد زواجها الأول بهذه الطريقة

كتب امير فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 05:47 مساءً - احتفلت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” بمرور عام على زواجها من مواطنها الفنان ” شهاب جوهر ” الذي يوافق السابع من يوليو خلال تواجدهما بمدينة روما في إيطاليا .
ونشرت إلهام الفضالة صورة عبر حسابها على إنستجرام برفقة زوجها شهاب جوهر وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله بكلمات رومانسية عن حبها له .
فكتبت قائلة : ” 7/7 ذكرى زواجنا الأولى .. وما زانت الدنيا إلا بحبك واحتوائك وحنانك .. سند أنت وعزوة وبسمة القلب وروحه .. فيك رأيت جمال الحياة ومعك تحققت لي الآمال ” .
وتابعت الفنانة إلهام الفضالة : ” دمت لي حبيبا وصديقا وسندا يا زوجي العزيز .. احتفالنا بالذكرى السنوية الأولى في روما، إيطاليا ” .
وأعاد الفنان شهاب جوهر نشر الصورة نفسها وكتب في تعليقه عليها ومعايدته لزوجته في عيد زواجهما الأول : ” كل عام وأنت بألف خير حبيبتي يا أحن قلب بالعالم ” .
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