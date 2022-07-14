أنباء عن وفاة الفنان ” باسم سمرة ” تثير ضجة على السوشيال ميديا

كتب امير فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 05:47 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا عن وفاة الفنان المصري ” باسم سمرة ” مما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول صحة وفاته .

وهو الأمر الذي نفاه الفنان ” منير مكرم ” عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر في تصريحات صحفية له مؤكدا على أن هذه الأنباء ما هي إلا مجرد شائعات سخيفة لا أساس لها من الصحة .

كما خرج الفنان باسم سمرة بتصريحات له ليطمئن جمهوره ومحبيه مشيرا إلى أنه تفاجئ بهذه الشائعة التي لا يعلم مصدرها .. وحرص على توجيه الشكر لكل من سأل واطمأن عليه .

فقال : ” أنا زي الفل وفوجئت بالكلام ده ولحد دلوقتي مش فاهم اللي بيحصل ومين قال إني حصلي حاجة وبقول للي طلع عليا الشائعة دي كل سنة وأنت طيب وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ” .