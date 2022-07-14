عايدة رياض تتعرض للانتقادات بسبب مشاركتها في ذبح الأضاحي وتعلق : ” الذبح موجود في كل الأديان السماوية “

كتب امير فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 03:50 مساءً - ردت الفنانة ” عايدة رياض ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام على الانتقادات التي طالتها مؤخرا بسبب مشاركتها في الاحتفال بعيد الأضحى وذبح الأضاحي وهي مسيحية الديانة .

فقالت عايدة رياض في منشورها : ” أنا مسيحية وبحتفل بعيد الأضحى .. أنا مش شايفة إن الموضوع كان مستاهل كل الضجة دي اطلاقا .. كوني مسيحية وبشارك في الأضاحي وباكل فتة وبنعيش أجواء العيد مع بعض ودي حاجة مش بتقلل مني أو حتى بتثير الجدل بالعكس ده شئ محمود جدا ” .

وتابعت : ” الذبح عموما موجود في كل الأديان السماوية وموجود في ديانتنا وبنشترك كلنا وبنضحي وبنتجمع كالعادة وخلي اللي يتكلم يتكلم .. وأنا متعودة على كدا من زمان وعمر ما حد كان بيسأل على ديانة حد إيه .. الدين لله والوطن للجميع ” .

وأضافت : ” وكلنا ف الآخر مصريين إخوات وأهل وصحاب وأحبة ومفيش فرق بينا إطلاقا .. ولما حد كان بيتكلم كلمة مش كويسة عن الإسلام كنت بطلع ارد بنفسي لأننا واحد يا جماعة مفيش فرق بينا لأننا بنتشارك الوطن اللي بيجمعنا على المحبة والود وطول عمرنا إيد واحدة وهنفضل إيد واحدة واللي يقول غير كدا دول ناس فاضية وأنا مش عايزة ادخل في جدل مع حد من دول ” .

وواصلت الفنانة المصرية : ” إنك تعيش إنسان ده مش حرام، أنا مش شايفة عيب إني اشارك المسلم صاحب الكتاب فرحته .. ده رئيس الجمهورية بنفسه بيروح لغاية الكنيسة يشارك المسيحيين فرحتهم، عمري ما شفت حد من المسلمين قاله انت بتروح الكنيسة ليه، يقوم المسيحي يسألني انتي بتفرحي معاهم ليه .. هو بيروح عشان المسيحين كلهم ولاده وأصحاب كتاب ” .

واختتمت عايدة رياض منشورها : ” اللى يحب يعيش في سلام معانا مسلم أو مسيحي اهلا بيه واللي مش عايز يعيش يبقي من أهل الشر .. وكل سنة وكل اخواتي المسلمين بخير ويارب دايما متجمعين في الخير ودايما اخوات وأهل وصحاب وجيران وحبايب ودايما إيد واحدة وربنا يخلينا لبعض ويبعد عننا أي فتنة تفرقنا عن بعض ” .