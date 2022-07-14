شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يقوم بتسوية قضية اعتداء تعود لـ 2017.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام النجم العالمي جونى ديب بتسوية دعوى اعتداء رفعها عليه مدير موقع سابق، فحسب ما نشر موقع سكاي نيوز الممثل البالغ من العمر 59 عامًا اتهم بالاعتداء على جريج روكي بروكس أثناء تصوير فيلم City of Lies في وسط مدينة لوس أنجلوس في أبريل 2017.

زعم بروكس أن نجم قراصنة الكاريبي صرخ في وجهه بكلمات بذيئة وضربه مرتين في أضلاعه ثم عرض عليه المال للتصالح، ومن المقرر الآن رفض القضية العام المقبل ، بعد التوصل إلى اتفاق قبل أسبوعين من بدء المحاكمة ، وفقًا لوثائق

زعمت الدعوى الأصلية أن ديب اعتدى على السيد بروكس خارج فندق باركلي بعد أن أخبره أحد أفراد الطاقم أن الإنتاج قد انهي عمله.

وكان قد كتب الممثل العالمى جوني ديب أغنية جديدة تحكى تجربته فى محاكمة التشهير والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "theguardian"، الأغنية التي من المقرر طرحها يوم الجمعة 15 يوليو الجارى، تعد واحدة من أغنيتين كتبهما الممثل في ألبوم مشترك بعنوان 18، تم تسجيلهما بمشاركة عازف الجيتار البريطاني جيف بيك.

عن عنوان الألبوم، قال بيك: "عندما بدأنا أنا وجوني الغناء معًا، أشعل ذلك روح الشباب والإبداع، وعندما كنا نمزح عن كيفية شعورنا وكأننا 18 عامًا مرة أخرى، لذلك قررنا أن هذا هو اسم الألبوم الجديد".

وكان قد حل الممثل العالمى جوني ديب كضيف خاص في مهرجان مونترو للجاز مع عازف الجيتار جيف بيك، وذلك بعد مشاركة ديب لـ بيك في آخر حفلات الثانى التي أقيمت في شيفيلد يوم 29 مايو الماضى، حيث قام الثنائى بأداء أغانٍ لمجموعة من المغنيين العالميين منهم جون لينون ومارفن جاي وجيمي هندريكس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

كما أعلن الحساب الرسمى للمهرجان على موقع التغريدات القصيرة تويتر، ظهور الممثل العالمى جونى ديب يوم 15 يوليو الجارى، بعد مغنى الجاز فان موريسون، على مسرح Auditorium Stravinski.