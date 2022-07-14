تعليق دينا الشربيني على اتهامها بخطف رجل متزوج من أسرته

كتب امير فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 02:43 مساءً - تحدثت الفنانة ” دينا الشربيني ” خلال لقائها مع الإعلامي ” أنس بوخش ” ببرنامج ABtalks وبشكل غير مباشر عن علاقتها بالفنان ” عمرو دياب ” وما تعرضت له بسبب تلك العلاقة من هجوم وانتقادات .

حيث أشارت دينا الشربيني إلى أنها ولمدة عامين تعرضت للهجوم والاتهامات من جانب الجمهور بخطفها لرجل متزوج من أسرته المتمثلة في زوجته وأولاده .

وأكدت دينا على أن هذه الاتهامات غير صحيحة مضيفة أنها فضلت عدم الرد على ذلك على الرغم من نصائح المحيطين بها لها بضرورة الخروج لتوضيح الأمر .

فقالت : ” صحابي قالولي اطلعي وضحي إنهم انفصلوا من سنين طويلة، لكن قررت إني متكلمش عشان دي مش حياتي لوحدي كانت حياة 3 أشخاص ” .

وتابعت الفنانة دينا الشربيني : ” أنا مش على راسي بطحة أو أنه لازم أطلع أدافع عن نفسي، مع إني عارفة إن ممكن يبقى ناس كتير كرهوني بسبب الموضوع ده ” .