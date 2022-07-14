عمر كمال يعلن انفصاله عن خطيبته : ” أنا في أحزن حالاتي “

كتب امير فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 02:43 مساءً - في لقاء له مع تلفزيون عمان على هامش إحياؤه مؤخرا لحفل في سوريا كشف الفنان ” عمر كمال ” انفصاله عن خطيبته بعد علاقة ارتباط استمرت لمدة 6 أشهر .

وأشار عمر كمال إلى أن الانفصال تم قبل 48 ساعة من إحيائه لحفله الغنائي بسوريا واصفا حالته بالوقت الحالي بأنه يعيش (أحزن) حالاته وتأثر نفسيا بذلك .

وأضاف أنه كان من المقرر قريبا إعلان موعد الزواج متابعا : ” محصلش نصيب .. مش عارف ده هيرجع تاني أو لأ مبقتش عارف ” .

ومن ناحية أخرى نفى الفنان عمر كمال وجود علاقة بينه وبين الفنانة ” شيماء مغربي ” بعد تقديمهما دويتو أغنية (انتي قلبي) .

وعلق على ذلك قائلا : ” في الشغل أي حد تعمل معاه دويتو بيجوزوك ليه .. الناس بتفتكر إن حالة الانسجام اللي احنا بنوصلهالهم حقيقية لكن ده مش أكتر منه شغل ” .