وائل كفوري ترند أوّل في لبنان ويتصدّر عالميًا.. “أوعى تخاف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ساعات قليلة على صدورها، استطاعت أغنية “أوعى تخاف” للنجم اللبناني وائل كفوري والتي صدرت كشارة لمسلسل “من.. إلى”، أن تقتحم الترند العالمي بالمركز الخامس متقدّمةً على أهم الإصدارات الغنائية الأجنبية.

ومنذ صدورها وحتى هذه اللحظة، تحتلّ أغنية “أوعلى تخاف” المرتبة الأولى في قائمة Youtube Trending Music في لبنان والسعودية والأردن، والإمارات والمغرب وعدد كبير من البلدان العربية.

أغنية “أوعى تخاف” هي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صابغ. وصدرت الأغنية بفيديو ممنتج لمشاهد من مسلسل “من.. إلى”، بطولة الممثل السوري قصي خولي، وإنتاج شركة “الصباح اخوان” لصاحبها المنتج صادق الصباح.

يذكر أن مسلسل “من.. إلى” سيبدأ عرضه يوم 17 يوليو الجاري على منصة “شاهد”، ويتناول قصة رجل يتعرض لخسارة كبيرة، قبل أن يحدث أمر يقلب حياته رأساً على عقب. ويجسد قصي دور أستاذ رياضيات في رحلة ثأر وانتقام بعد جريمة قتل داخل منزله واختفاء زوجته.

والعمل من بطولة نخبة كبيرة منن الفنانين منهم قصي خولي، فاليري أبو شقرة، إيهاب شعبان، فادي أبي سمرة، علي منيمنة، وسام صليبا وغيرهم، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج مجدي السميري.