دموع سلافة معمار خانتها على الهواء.. حديث عن الظلم الذي تتعرض له المرأة في التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت النجمة السورية سلافة معمار عن موقفها من الشهرة والأمراض التي يصاب بها المشاهير وتدفعهم للتصنع في بعض الأحيان، حيث كشفت عن خروج بعض الأشخاص من حياتها باختيارها سواء من الدائرة الأقرب منها أو من أصدقاء الجامعة.

وكشفت سلافة خلال استضافتها في برنامج “أهلاً بيك” على شاشة تلفزيون “دبي” عن بعض الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها بمجال التمثيل، حيث شكّلت ملامحها الأوروبية عائقاً في بداياتها، وذلك عندما كانت تتقدم لأداء اختبار تمثيل، وكان المخرجون يرفضون مشاركتها في المسلسلات بسبب ملامحها الجميلة وشكلها الأوروبي البعيد عن البيئة الشامية.

وأوضحت سلافة كيف تغلب على صعوبات ملامحها الجميلة بأنها شاركت في أكثر من مسلسل بدوي حتى يقتنع المخرجون بإمكاناتها، كما شاركت في الكثير من ورش التمثيل.

وتحدث سلافة، عن الظلم في التمثيل من وجهة نظرها، حيث كشفت أن النصوص السينمائية تكتب دائماً للبطولات الذكورية، بالإضافة لعدم الإنصاف في الأجر بين الممثلين والممثلات.

وكشفت معمار أكثر عن الظلم الذي تتعرض له المرأة في التمثيل، خلال استضافتها، قائلةً: “هذا الموضوع أُثِير قبل عِدّة سنوات، وأحياناً تكون الممثلة نجمة، ومع ذلك تحصل على أَجر أقل من النجم الذكر”.

وأكدت سلافة: “دائماً يقولون لنا في الصناعة لا نستطيع المغامرة ببطولة نسائية مطلقة، ووجود النجم بجوار البطلة ضروري”.

فيما ردّت سلافة معمار على سؤال: هل صنعت منك هذه التحديات امرأة قوية؟ لتبين: “بالتأكيد طَوّرت شخصيتي، وفي بعض الأوقات أشعر بالإنهاك لكن أعود نتيجة شغفي بالفن”.

في نهاية اللقاء لم تتمالك سلافة معمار نفسها، وخاتها دموعها عند حديثها عن والدها الراحل، فاستذكرت العديد من المواقف الخاصة التي جمعتهما.

يذكر أن سلافة معمار خاضت مؤخراً بطولة مسلسل “بيروت 303″، الذي يعرض عبر منصة شاهد vip، وشاركها فيه الممثل السوري عابد فهد، والمسلسل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان، وإنتاج شركة “الصباح اخوان”.