جيرارد بيكيه يحاول العودة إلى شاكيرا.. فهل ينجح؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير جديد لها، أن لاعب كرة القدم الإسباني، ومدافع فريق برشلونة ​جيرارد بيكيه​، قطع علاقته بشكل نهائي بالنادلة التي كان يواعدها، وأنه يسعى جاهداً لإعادة المياه إلى مجاريها بينه وبين النجمة الكولومبية ​شاكيرا​، بعد إعلانهما الانفصال رسمياً مؤخراً.

وكتبت الصحيفة نقلاً عن المصور الصحفي جوردي مارتين قوله: “يسعى بيكيه إلى إعادة العلاقات الجيدة مع شاكيرا؛ فهو أعزب الآن ولديه الكثير من الأصدقاء”.

وورد في التقرير، أن الثنائي يحاولان التوصل إلى حل جيد فيما يتعلق بمستقبلهما ومستقبل طفليهما؛ خاصة وأن شاكيرا تفكر في الانتقال إلى ميامي، فيما جيرارد بيكيه سيبقى في برشلونة.

إلا أن ما يثير الشكوك في الخبر، هو التقارير التي أكدت سابقاً أن الانفصال لم يحدث بسبب الخيانة؛ فهل ستعود شاكيرا حقاً إلى بيكيه؟!

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية قد ذكرت، أنه منذ أن أعلن الثنائي انفصالهما رسمياً في أوائل يونيو، ظهر الكثير من الأسئلة، وأحد أكثرها إلحاحاً، كان حول الطفلين، “ميلان” و”ساشا”.. يريد بيكيه الوصاية القانونية على إبنيه الإثنين، وقد اتخذ الخطوة الأولى نحو الحصول عليها.

وتعتزم شاكيرا نقل الأطفال معها إلى ميامي؛ حيث تفتقر إلى دائرة الأصدقاء في برشلونة ولا تريد البقاء هناك، لكن بيكيه يريد أن يبقى الأطفال في كاتالونيا؛ حيث يُمضيان حياتهما حتى الآن.

وفي مواجهة معركة قانونية من غير المرجح أن تكون هادئة، قام الشريكان السابقان بتعيين محاميين.. عيّن بيكيه، تامبوريرو أبوغادوس المتخصص في الطلاق، بينما اختارت المغنية بيلار ماني، محامية الأسرة.

صرح روبرتو غارسيا حبيب لوسيلا شقيقة شاكيرا، أن أسباب الانفصال مادية، وأن علاقة الثنائي كانت مثالية حتى الأشهر الأخيرة قبل حدوث الأزمة الاقتصادية بينهما.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن حبيب شقيقة شاكيرا لمدة 8 أعوام، أن نجم برشلونة طلب من أم طفليه مبلغاً من المال؛ لاستثماره في أحد المشاريع التجارية، إلا أن شاكيرا تمنعت بعد اعتراض من والديها.

ومنذ تلك اللحظة تأزمت العلاقة بين الثنائي، وبدأت الخلافات تتكرر وتتراكم حتى وصلت إلى أن أعلنا انفصالهما رسمياً مطلع الشهر الفائت يونيو/ حزيران 2022.

وأكد روبرتو غارسيا، أن شاكيرا سعت جاهدة للمحافظة على العلاقة، وإبعاد الخلافات عن العلن، كما أنها رغم تدهور العلاقة بينهما، حرصت على الابتسام دائماً إلى جانب ولديها.

إلا أن مرور الوقت فاقم الخلاف؛ حتى بدأت شاكيرا تشعر بأن بيكيه يتعامل معها فقط على أساس أنها أم طفليه ليس أكثر؛ فاتخذا حينها قرار الانفصال.