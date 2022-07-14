بريتني سبيرز تثير بلبلة في الشارع.. نفد الوقود من سيارتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة العالمية بريتني سبيرز بلبلة كبيرة، مساء أوّل أمس الثلاثاء بعد نفاد الوقود من سيارتها وتعطّل حركة مرور السيارات في أحد الشوارع بولاية كاليفورنيا.

وبحسب التقارير، فقد تم استدعاء سلطات إنفاذ القانون حوالي الساعة 10 مساءً يوم الثلاثاء الماضي، بعد الإبلاغ عن سيارة مرسيدس بيضاء تُعطِّل المسار الثالث على الطريق السريع 101، بكاليفورنيا.

وقد تبيّن أن بيرتني سبيرز هي صاحبة السيارة، إذ نفد الوقود من سيارتها في أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاماً، وتحتاج للمساعدة لمرافقتها إلى بر الأمان.

ووفقاً لموقع People، طلبت بريتني سبيرز” المساعدة من الشرطة، حيث كانت مغنيةGimme More ، 40 عاماً، تقود سيارتها المرسيدس البيضاء على طريق US-101، عندما نفد الوقود من السيارة، مما أدى إلى إغلاق المسار الثالث لحركة المرور على الطريق السريع، وفقاً لتقرير دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا (CHP).

وقال التقرير إن الشرطة تلقت مكالمة عن سيارة متوقفة في حوالي الساعة 10 مساءً، وتوجهوا إلى مكان العطل. عندما وصلوا، وجد الضباط؛ “سبيرز” في المقعد الخلفي لسيارة أخرى، التي توقفت في الممر الثاني للطريق بجوار سيارة المرسيدس الخاصة بالمغنية.

وبحلول تلك النقطة، أوضحت النجمة للضباط أن الوقود نفد من سيارتها، وحصل ضابط على مقعد السائق في سيارتها المرسيدس وتوجهوا وهم يدفعون السيارة إلى بر الأمان.

يقول مسؤولو إنفاذ القانون إن “بريتني سبيرز” شكرتهم وجلست في مقعد الراكب بينما انتظرت الشرطة وصول زوجها “سام أصغري” إلى مكان الحادث لاصطحابها.

تأتي هذه الأخبار بعد أيام من عودة “سبيرز” و”أصغري”، 28 عاماً، المتزوجان في يونيو، من شهر العسل. وعلى الرغم من أن “سبيرز” لم تحدد مكان رحلتهما، فقد وصفتها بأنها قطعة استوائية لا تُصدق من الجنة في منشور على إنستغرام في 5 يوليو.

عقدت “سبيرز” و”أصغري”، مدرب اللياقة البدنية والممثل، قرانهما في 9 يونيو أمام حوالي 60 ضيفاً، من بينهم أصدقائهما المشهورين “مادونا”، “باريس هيلتون”، “كاثي هيلتون”، “سيلينا غوميز” و”درو باريمور”.

سارت “سبيرز” في الممر بأغنية Can’t Help Falling In Love لـ”إلفيس بريسلي” مرتدية فستان الزفاف من فيرساتشي. أقيم الحفل في منزل نجمة البوب، بكاليفورنيا.