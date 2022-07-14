شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يشكر جمهوره على إيرادات عمهم: سعيد جداً بكل كلامكم الحلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم محمد إمام صورة له على حسابه الشخصى على "إنستجرام" أرفقها برسالة شكر لجمهوره على حضور فيلمه الجديد "عمهم" المطروح حاليا في السنيمات، معلقا عليها بـ"سعيد جداً بكل كلامكم الحلو اللى بيجيلى على عمهم.. وبالإيرادات العالية اللى عاملها الفيلم فى مصر أول كام يوم.. شكراً ليكم جميعاً".



محمد امام على انستجرام

حقق فيلم "عمهم" بطولة النجم محمد إمام، إيرادات بلغت 3 ملايين و457 الف جنيه ليلة اول أمس الثلاثاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث طرح الفيلم يوم الخميس 7 يوليو الماضى فى جميع السينمات، لتكون محصلة إيراداته حتى الآن 16 مليونا و690 ألف جنيه، ليحتل المركز الثالث فى شباك التذاكر، بعد فيلمى كيرة والجن للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم بحبك للنجم تامر حسنى.

فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفي، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.

ويعود محمد إمام بفيلم "عمهم" إلى السينما بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أفلامه "لص بغداد" فى عام 2020 وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.