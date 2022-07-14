شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تحول حسابها على تويتر لمراجعات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحرص الفنانة سمية الخشاب، يوميا على التفاعل مع متابعيها و جمهورها على حسابها على تويتر، و تشاركهم دائما صور و نصائح، ولكنها منذ بداية امتحانات الثانوية العامة، حولت سمية حسابها لمراجعات يومية لطلاب الثانوية العامة، وبعد كل امتحان تطمئن عليهم اذا جاء الامتحان سهل أم صعب، وتشجعهم يوميا على المذاكرة، و يتفاعل معها عدد كبير من الطلاب.

وفى سياق آخر تلعب الفنانة سمية الخشاب، بطولة مسلسل أرواح خفية، وهو تأليف سوسن عامر من إخراج المخرج إبرام نشأت، ويشارك سمية الخشاب البطولة كل من منذر ريحانه ونضال الشافعي وأخرون، ومن المقرر بدء تصوير المسلسل أول أغسطس المقبل.

آخر أعمال سمية الخشاب كان مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المُسلسل في الأربعينيات مُرورًا بالخمسينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بفتاة فرنسية، وتتوالى الأحداث.