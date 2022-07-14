شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض خاص للفيلم اللبناني "بيروت هولدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الخميس عرض خاص للفيلم اللبناني بيروت هولدم في السادسة مساء بقاعة جراند الأشرفية ، ويتناول الفيلم قصة زيكو، رجل في منتصف العمر له سوابق إضافة إلى إدمانه القمار، وثلاثة من أصدقاء طفولته، في أحد الأحياء الفقيرة في بيروت وهناك، يشقون طريقهم في بلد على حافة الحرب والإفلاس، والحياة اليومية تبدو كأخطر لعبة قمار، والفيلم من إخراج ميشال كمون وبطولة صالح بكري وسعيد سرحان وفادي أبي سمرا.

وسبق وعرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، وهو المهرجان المقرر عقد الدورة الثانية منه في الفترة من 1-10 ديسمبر المقبل ويهدف مهرجان البحر السينمائي الدولي إلى تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز نمو صناعة السينما في المنطقة العربية، مع الالتزام بتقديم المملكة العربية السعودية كوجهة ومساهم رئيسي في صناعة السينما الدولية، باعتباره الحدث السينمائي الأهم في المنطقة، لحرصه على استقطاب المبدعين من المواهب الشابة، إضافة إلى المخرجين الآسيويين والإفريقيين، وبقية الإبداعات السينمائية العالمية.

تحتفي الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعشاق السينما المحلية وصناع الأفلام وقادة صناعة الأفلام من حول العالم، بحيث يشكل المهرجان منصة أساسية لتعزيز الروابط الإبداعية بين السعودية والعالم وذلك من خلال استقطاب أفضل الانتاجات السينمائية العالمية والعربية الكلاسيكية والمعاصرة.