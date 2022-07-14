شكرا لقرائتكم خبر عن كنزي وعبد الله دياب فى سهرة عشاء مع أصدقائهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كنزى دياب، واحدة من أكثر أبناء الهضبة، تفاعلا مع متابعيها، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، توثق فيها لحظات سعيدة من حياتها، مع شقيقها عبد الله وبعض أصدقائها ونشرت صورة لهم اثناء حفل عشاء باحدى المدن الساحلية ليلاُ



كنزي و عبدالله دياب



عشاء كنزي دياب و اصدقائها

ونشرت كنزي، مجموعة صور متنوعة لتوثق بها تفاصيل رحلتها في إحدى المدن الساحلية أثناء قضاء الإجازة من أصدقائها، مكتفية بالتعليق عليها بـ"ايموجي"الشمس



كنزي دياب و صديقتها

كنزي دياب في احد المدن الساحلية

في سياق آخر،أحيا الهضبة عمرو دياب حفله الذى أقيم يوم الثلاثاء الماضي، بالعلمين الجديدة، والذى استمر على مدار ساعتين، قدم خلالهما الهضبة ميدلي لأشهر أغانيه التى تألق بها طوال مشواره الفنى على مدى أكثر من 35 عاما، تخللها كلمات شكر لكل من ساندوه فى صناعة ألبومه الأخير من شعراء وملحنين وموزعين، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد.

وتصدر النجم عمرو دياب تريند موقع تويتر بأغنيته "وزير السعادة" بعد ساعات من طرحه ميجا ميكس لأغنياته الثلاثة "وزير السعاده، الناس الحلوة، ب و ح و ب و ك"، وتعتبر هذه المرة الأولى الذى يطرح فيها المطرب ميجا ميكس قبل الأغنية، واستطاع خلال ساعات قليلة أن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى، ولقبه العديد من جمهوره بـ وزير السعاده ليكون بذلك لقباً جديداً للهضبة.

ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته في موسم صيف 2022، حيث تصدر تريند موقع تويتر مؤخرا بأغنيته "اللوك الجديد"، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود.