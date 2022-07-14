كاظم الساهر يتحدّث عن ألبومه الجديد.. “أتمنى صدوره قريباً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم العراقي كاظم الساهر في كواليس حفله الأخير بمناسبة عيد الأضحى في مدينة إسطنبول التركية، عن آخر تحضيرات ألبومه الجديد الذي انشغل في الفترة الماضية بالتحضر له، قائلًا: “أنجزته منذ فترة طويلة، وسجّلت الأغاني التي قام بتوزيع معظمها ميشال فاضل، حيث إنّه وزّع 11 أغنية”.

وتابع القيصر كاظم الساهر: “أتمنى أن يصدر بطريقة جميلة للناس، وهناك شركات تتنافس لتكسب حقوق الألبوم، والجمهور يسألني دائماً عن مَوعد صدوره، وأنا مثلهم أتمنى أن يصدر في وقت قريب وسأكون سعيداً جداً بذلك”.

فيما أعرب النجم العراقي كاظم الساهر عن سَعَادته بإحياء حفل غنائي في لبنان، وفي مصر بعد غياب، قائلاً: “بالتأكيد سأكون أسعد عندما أُغَنّي في بلدي العراق. وأتمنى أن تتحقّق هذه الأماني، وكل ما علينا أن نَتَفاءَل ونُبقِي على نَافِذة الأمل مفتوحة”.

فيما وجه الساهر رسالة إلى جمهوره اللبناني، متمنياً أن تكون أحوال لبنان بخير، حيث وصف الشعب اللبناني بأنه “رائع”، ولديه الأمل بأن يبني بلده من جديد، وأن يكافح دائماً، كما أنّه “يمتلك الطموح بأن يعود لبنان أفضل مما كان”.

الجدير بالذكر أن كاظم الساهر يحيي حفله القادم في لبنان غداً 15 يوليو (تموز الجاري)، فيما سيكون حفله القادم بمصر منتصف الشهر القادم.