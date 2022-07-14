ميغان ماركل والأمير هاري في زيارة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يخطط دوق ودوقة ساسكس، الأمير “هاري” و”ميغان ماركل”- اللذان انتقلا من المملكة المتحدة إلى ولاية كاليفورنيا مسقط رأس ميغان في عام 2020- لرحلة أخرى إلى مدينة نيويورك.

وكشف موقع People أنه بحسب التقارير، أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن الزوجين سيكونان في نيويورك لزيارة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بيوم “نيلسون مانديلا” في 18 يوليو. ومن المتوقع أن يلقي الأمير “هاري”، 37 عاماً، خطاباً.

,ظهرت “ميغان”، 40 عاماً، في مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة في يوم المرأة العالمي في عام 2015. وكانت والدتها “دوريا راغلاند” حاضرة أثناء إلقاء خطاب ملهم حول المساواة بين الرجل والمرأة.

التقى أفراد من العائلة المالكة، بمن في ذلك أجداد “هاري”؛ الملكة “إليزابيث” والأمير “فيليب” بالإضافة إلى والديه الأمير “تشارلز” والأميرة “ديانا”، مع مانديلا في مناسبات عديدة قبل وفاته في عام 2013.

خلال جولة الأمير “هاري” و”ميغان ماركل” إلى إفريقيا في عام 2019، التقيا بـ”جراسا ماشيل”، أرملة “مانديلا”. كما زار الزوجان معرض “نيلسون مانديلا” المئوي في لندن في يوليو 2018.

زارت “ميغان” والأمير “هاري” مدينة نيويورك في سبتمبر 2021، وبدأت بزيارة إلى مرصد ون وورلد في مركز التجارة العالمي مع العمدة السابق “بيل دي بلاسيو” وزوجته “تشيرلين ماكراي” وابنهما “دانتي دي بلاسيو” والحاكم “كاثي هوشول”.

شهدت الرحلة، لقاء “ميغان” مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس جرينفيلد” وقراءة “ميغان” كتاب أطفالها The Bench لطلاب الصف الثاني في PS. 123 مدرسة ماهاليا جاكسون في هارلم.

ثم ظهر الثنائي على خشبة المسرح في Global Citizen Live in Central Park، حيث تحدثا عن حاجة العالم إلى الإنصاف في لقاح COVID-19. وقالت “ميغان”: “لكل شخص على هذا الكوكب حق أساسي في الحصول على هذا اللقاح. هذا هو الهدف، لكن هذا لا يحدث”.

عادت “ميغان” و”هاري” إلى نيويورك في نوفمبر، بمناسبة يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة ويوم الذكرى في المملكة المتحدة في 2021 تحية إلى الحرية في متحف باسل. بعد فوزه على السجادة الحمراء، قدم الأمير “هاري”، الذي خدم في الجيش البريطاني لمدة 10 سنوات، جوائز Intrepid Valor الافتتاحية لخمسة من أفراد الخدمة والمحاربين القدامى والعائلات العسكرية الذين يعانون من جروح الحرب غير المرئية.

في الشهر الماضي، عاد الزوجان إلى المملكة المتحدة مع طفليهما- “آرتشي هاريسون”، و”ليليبت ديانا”، للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة “إليزابيث”. خلال الرحلة، احتفلوا بيوم ميلاد “ليليبت” الأول مع حفلة في الفناء الخلفي في منزلهم في المملكة المتحدة، Frogmore Cottage في وندسور.