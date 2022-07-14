آمبر هيرد تخسر مجددًا أمام جوني ديب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت صحيفة “الديلي ميل” أن المحكمة رفضت إعادة محاكمة الممثلة الأميركية آمبر هيرد ضد طليقها النجم العالمي جوني ديب، وإلغاء الحكم الصادر ضدها بتغريمها 10 ملايين دولار، وذلك بعد الادعاءات الجديدة التي قدمتها للمحكمة.

وأوضحت الصحيفة أن قاضياً في ولاية فرجينيا رفض محاولة هيرد لإلغاء الحكم ضدها كما رفضت المحكمة جميع ادعاءات الممثلة. وتداولت وسائل الإعلام وثائق من المحكمة أكدت قرارها.

وجاء في الوثائق أن قضية هيئة المحلفين على وجه التحديد ليست ذات صلة وأن هيرد لا يمكنها إظهار أن الهيئة متحيزة.

وورد أيضاً: “الدليل الوحيد أمام هذه المحكمة هو أن هذا المحلف وجميع المحلفين اتبعوا يمينهم وتعليمات المحكمة وأوامرها. وهذه المحكمة ملزمة بالمختص وقرار هيئة المحلفين”، لتتلقى بذلك أمبر هيرد هزيمة جديدة في جولاتها القضائية ضد جوني ديب.

ويشار إلى أن هيرد تقدمت في وقت سابق من هذا الشهر، بطلب لإلغاء حكم جوني ديب في القضية بينهما، أو الإعلان عن وجود خطأ في المحاكمة، واستشهد محاموها بعدة عوامل وادعاءات، ومنها حول وجود خطأ في الهوية مع أحد المحلفين.