باسم سمرة يعلق على شائعة وفاته.. “كل سنة وأنتم طيبين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من القلق أصابت جمهور الممثل المصري باسم سمرة بسبب تداول أنباء حول وفاته، وذلك بعد مشاركته في فيلم “عمهم” مع الفنان محمد إمام.

وقال باسم سمرة في تصريحات صحافية: “أنا زي الفل وفوجئت بالكلام ده ولحد دلوقتي مش فاهم اللي بيحصل ومين قال إني حصلي حاجة… وبقول للي طلع عليا الشائعة دي كل سنة وأنت طيب وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم”.

ويعيش باسم سمرة حالة من النشاط الفني، حيث شارك في العديد من الأعمال التي حققت نجاحاً كبيراً، كان آخرها فيلم “عمهم” بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين، بينهم: هدى المفتي، محمد سلام، سيد رجب، رياض الخولي، محمد ثروت، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

كما شارك سمرة في مسلسل “منورة بأهلها”، الذي عُرض على إحدى المنصات الإلكترونية وحقق نجاحاً باهراً، وضم الكثير من النجوم، أبرزهم: ليلى علوي، محمد حاتم، ناهد السباعي، عباس أبو الحسن، أحمد صلاح السعدني، سلوى خطاب، وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله، بالإضافة إلى فيلم “أشباح أوروبا” بالتعاون مع الفنانين هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي وغيرهما من النجوم.