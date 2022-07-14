“حياتي هي رحلة”.. قصي خولي يطبع وشمًا جديدًا على جسده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تزامناً مع حلول عيد ميلاد ابنه الوحيد، إستعرض الممثل السوري قصي خولي وشمه الجديد على يده، وذلك في فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستغرام.

في التفاصيل، وشم الممثل قصي خولي إسم ابنه العميد على يده، بالإضافة إلى تاريخ ميلاد الأخير، وعلّق قائلاً: “حياتي هي رحلة، ورحلتي بلّشت أوّل ما خطيت فيها. كلّ سنة وأنت سالم يا طيّب وبشكر الله على نعمة انك تناديني بابا”.

على صيعد آخر، يترقب قصي خولي عرض مسلسله الجديد “من.. إلى” يوم 17 يوليو الجاري على منصة “شاهد”، ويتناول قصة رجل يتعرض لخسارة كبيرة، قبل أن يحدث أمر يقلب حياته رأساً على عقب. ويجسد قصي دور أستاذ رياضيات في رحلة ثأر وانتقام بعد جريمة قتل داخل منزله واختفاء زوجته.

والعمل من بطولة نخبة كبيرة منن الفنانين منهم قصي خولي، فاليري أبو شقرة، إيهاب شعبان، فادي أبي سمرة، علي منيمنة، وسام صليبا وغيرهم، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج مجدي السميري.

كما يستعد قصي خولي لبطولة مسلسل جديد إلى جانب النجمة اللبنانية نادين نجيم، وسيكون المسلسل من إنتاج شركة الصبّاح.

يذكر أن نادين نجيم وقصي خولي اجتمعا معًا في مسلسلي “خمسة ونص” و”عشرين عشرين” خلال الأعوام الماضية، ونجحا معًا في تحقيق أعلى نسبة مشاهدة بين الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان.