بعد شائعة وفاته.. محمد منير يظهر وهو يحمل الساطور!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتشار شائعة وفاته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أثار الفنان المصري محمد منير جدلاً واسعاً بين روّاد الإنترنت بسبب ظهوره الأخير.

في التفاصيل، تفاعل الجمهور بكثافة مع صورة محمد منير وهو يحمل سكيناً في يوم عيد الأضحى، بخاصةٍ بعد الشائعات المُتداولة منذ أيام بشأن وفاته.

وكان أعضاء فرقة الفنان محمد منير قد تصدوا لشائعة وفاته ثاني أيام العيد جراء معاناته مع المرض.

وأكدت الفرقة أن منير تواجد وسط أسرته لذبح أضحية عيد الأضحى كعادته كل عام، وعاد لاستكمال التحضيرات لحفله الغنائي المقرر إقامته في الإسكندرية يوم الجمعة المقبل برفقة فرقة بلاك تيما.

وأصدرت إدارة فرقة محمد منير توضيحا عاجلا للرد على نبأ وفاته قالت فيه: “كل هذه الأنباء ما هي إلا شائعات ولا صحة لهذه الأخبار المتداولة، مؤكدة أنه بخير ولم يتعرض لأي أزمة صحية وطالبت مروجي الشائعات بالكف عن إطلاق أكاذيبهم حول منير”.