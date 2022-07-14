شكرا لقرائتكم خبر عن 303 مليون دولار إيرادات Thor: Love and Thunder حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Thor: Love and Thunder إلى 303 مليون دولار حول العالم، وذلك في 3 أيام فقط من عرضه بشكل موسع حول العالم.

وكانت كشفت عدة تقارير أجنبية عن التوقعات المنتظرة لإيرادات فيلم الاكشن والخيال Thor: Love and Thunder، حيث توقع القائمون على الفيلم حصد ما يقارب الـ 150 مليون دولار فى الافتتاحية الأولى للفيلم أول ثلاثة أيام فى شباك التذاكر، لكن الأمر فاق كل التوقعات.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طُرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".

فيلم ينتمي لنوعية أفلام المغامرة المثيرة وهو تكملة مباشرة لفيلم "Thor: Ragnarok" عام 2017، وهو من إخراج تايكا وايتيتي، بطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، كريستيان بيل، ونخبة من النجوم، كجزء من المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.