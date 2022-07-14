شكرا لقرائتكم خبر عن سهير رمزى تلتقى سمية الخشاب فى مسلسل "أرواح خفية" على إحدى المنصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة الكبيرة سهير رمزى لأسرة مسلسل "أرواح خفية" الذى كان يحمل اسم "دم نقى" والمقرر بدء تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل لعرضه على المنصات، حيث تشارك سهير في البطولة إلى جانب سمية الخشاب ونضال الشافعى ومنذر رياحنة وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف سوسن عامر من إخراج إبرام نشأت،

وتستكمل سهيررمزى خطة عودتها إلى التمثيل مرة أخرى بعد غياب سنوات، حيث قدمت مؤخراً، مسلسل "القاتل الذى أحبنى" الذى شاركت في بطولته مع هانى رمزى، رانيا منصور، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وإخراج عمرو عابدين.

وغابت سهير رمزى عن المشاركة في أعمال فنية منذ شهر رمضان 2017، وشارك في بطولته فاروق الفيشاوى، عزت العلايلى، بوسى، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، أحمد وفيق، ميسون أبو أسعد، ريم هلال، فاطمة الكاشف، كلوديا، حسناء سيف الدين، هدى الادريسى، مفيد عاشور وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد صقر.

وتعرض منزل سهير رمزى مطلع هذا العام لحريق وكشفت تفاصيل الحريق لـ"الخليج 365" حيث قالت إن هناك غرفة جديدة أسستها في حديقة الفيلا التي تقطن بها على البيسين عبارة عن غرفة للجلوس فقط، وكل محتوياتها من الخشب وكانت تشاهد فيها التليفزيون مساء أمس السبت هي وزوجها.

وأضافت سهير قائلة: "بداخل هذه الغرفة دفاية كبيرة، عقب الانتهاء من الجلوس فيها، صعدت للدور الثانى من الفيلا للنوم، ونسيت فيشة الدفاية في مشترك الكهرباء، حتى سخنت لتشتعل النيران بالتليفزيون بعدما أحدثت ماسًا كهربائيًا، وانتشرت النيران فى باقى محتويات الغرفة، والتهمت الكراسى الخشب والستائر".