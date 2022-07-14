شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى يكشف عن صور تحضيرات "الحشاشين" تمهيدًا لبدء تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج بيتر ميمى، عن أول صورمن تحضيرات مسلسل "الحشاشين، المقرر المنافسة به في ماراثون رمضان المقبل 2023، والذى يكتبه عبد الرحيم كمال، بطولة النجم كريم عبد العزيز.

ونشر بيتر ميمى صور تجمعه مع فريق العمل عبر صفحته الشخصية عبر موقع تبادل الصور "انستجرام" وكتب معلقاً: "الحشاشين أبطال وأباطيل من وحي التاريخ" بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه رمضان المقبل، من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج سينرجي تامر مرسي.

ويعقد صناع مسلسل "الحشاشين" اجتماعات مكثفة للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل ووضع الخطة الزمنية والمكانية للعمل، خاصة أن هناك عدة مشاهد سيتم تصويرها في إحدى البلدان لم يتم الإعلان عنها حتى الأن .

وشهدت الفترة الماضية أكثر من جلسة عمل بين المخرج بيتر ميمى والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال الذى شرع فعليا فى كتابة سيناريو المسلسل حيث من المتوقع انطلاق تصوير العمل فى شهر أكتوبر المقبل .



