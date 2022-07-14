أوركسترا القاهرة السيمفونى يواصل عروض عبق الشرق

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القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان عبق الشرق يواصل أوركسترا القاهرة السيمفونى عروضه الصيفية حيث يقام حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى ومشاركة عازفة البيانو لميس شمس وذلك في الثامنة مساء السبت 16 يوليو الجارى على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الكلاسيكية العالمية التى تستلهم روح الشرق منها كونشيرتو البيانو والاوركسترا والمبنى على عدد من الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب للمؤلف السوفيتى الاذرى فكرت اميروف منها انت عمرى - فى الليل لما خلى - هدية العيد - سجى الليل ، والسيمفونية الثانية للروسى ريمسكى كورساكوف والتى أطلق عليها عنترة وكتبها عام 1868 مستلهما الحكايات المتداولة حول الشخصية العربية الشهيرة التى تحمل هذا الاسم وسيرتها ومغامراتها .

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفونى أعد مجموعة من العروض الصيفية المميزة سعيا لاثراء ريبرتواره بنخبة من الأعمال العالمية المميزة والقاء الضوء عليها.

وأعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر برنامجا فنيا متنوعا ومميزا خلال شهر يوليو، ولعل أبرز النشاطات هو حفل النجمة أنغام يوم الاثنين الموافق 18 يوليو الجارى، المقرر اقامته على مسرخ النافورة إذ نفدت تذاكر الحفل قبل أكثر من أسبوع على موعده.