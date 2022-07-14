شكرا لقرائتكم خبر عن 126ألف يورو قيمة منح لدعم 70 فنانًا أوكرانيا بسبب الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع filmneweurope، أن المجلس الليتواني للثقافة ومركز الأفلام الليتواني خصص 126 ألف يورو كمنح للفنانين الأوكرانيين الذين فروا من أوكرانيا.

وقالت وزارة الثقافة الليتوانية إن حوالي 70 فنانًا أوكرانيًا سيحصلون على 600 يورو لكل منهم لمدة ثلاثة أشهر و يتم قبول طلبات المنح الأخرى حتى 15 سبتمبر 2022.

كما منح المجلس الليتواني للثقافة 61،400 يورو من خلال مسابقة تمويل حماية حقوق النشر لثماني مبادرات لدعم أوكرانيا وفنانيها، و يقدم ما مجموعه 125 من المؤسسات والمنظمات الثقافية الليتوانية حاليًا فرص عمل أو فرص تعاون للمهنيين الأوكرانيين، وفي عام 2023 يخطط مركز الأفلام الليتوانية لدعم قطاع الأفلام الأوكراني بمبلغ 50،000 يورو.

وفي سياق متصل ورغم الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن فيلم Elvis ، حقق إيرادات وصلت إلى 29 ألف دولار في أول أسبوع عرض للفيلم على 118 شاشة عرض، فيما وصلت إيرادات فيلم السيرة الذاتية Elvis إلى 121 مليونا و 410 ألف دولار حول العالم.

فيلم Elvis إخراج الأسترالي باز لورمان ويلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.