شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينية ناى البرغوثى تحيى أولى حفلاتها فى درا الأوبرا 4 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المطربة الفلسطينية ناى البرغوثى أولى حفلاتها في دار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الخميس الموافق 4 أغسطس المقبل على مسرح النافورة الساعة الثامنة مساء، بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو أحمد أشرف، ويتزامن الحفل مع إطلاق ألبومها الأول "ناي الأول"

ناي البرغوثى عازفة فلوت، وملحنة، ومطربة فلسطينية، من عائلة فنية، والدتها مطربة ووالدها موسيقي، وشقيقتها عازفة كمان، بدأت البرغوثى في السابعة من عمرها دراسة العزف على الناي، في معهد إدوارد سعيد، وأحيت أول حفل، وهي في الثانية عشر، وواصلت دراستها للموسيقى في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها توجهت إلى هولندا، لدراسة العزف على الناي في معهد الموسيقى في أمستردام، وحصلت على البكالوريوس في مايو 2019.

قدمت ناي، مجموعة من الحفلات في أوروبا، بمشاركة أوركسترا الشباب الفلسطيني، التابع لمعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، وتشتهر ناي بدمج موسيقى الجاز والموسيقى الشرقية، وفي عام 2013، غنت ناي، وعزفت على الفلوت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك احتفالاً باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وبدأت ناى البرغوثى مؤخرا في طرح أغاني ألبوم يحمل اسمها، ويضم 12 أغنية مختلفة، وتقدم خلاله البرغوثى أغانى بمختلف اللهجات العربية، حيث يضم أغنيات باللهجة المصرية والفلسطينية والسورية واللبنانية وأغانى بالفصحى العربية مع توليفة من الأغنيات التراثية من العالم العربى، وتكتشف نفسها خلال الألبوم ليس فقط كمغنية وعازفة فلوت وإنما كمنتجة وملحنة وكاتبة أغنيات.