شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حفلات لباليه مسرح إيتوال "مصاص الدماء" بدار الأوبرا المصرية نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أربع حفلات لفرقة باليه مسرح إيتوال " باليه مصاص الدماء" وذلك نهاية شهر يوليو الحالي، حيث ستقدم الفرقة أيام الخميس والسبت والأحد الموافقين 28،29،30 ، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، ويوم الأحد الموافق 31 يوليو علي مسرح سيد درويش بالإسكندرية .

وصممت رقصات باليه مصاص الدماء كلا من إيناس ألبرتيني و فالتر أنجليني ، تم العرض لأول مرة في الولايات المتحدة وقدم عرضه الأول في إيطاليا في أكتوبر 2021،وتعتبر عروض الفرقة المقدمة في مصر أول زيارة لهم إلى البلاد، وكانت قد أصدرت الشركة دعوة للراقصين الجدد للانضمام إلى مسرح إيتوال باليه قبل العرض بالقاهرة والإسكندرية.

يقع مسرح إتوال للباليه في، إيطاليا، وقد تأسس في سبتمبر 2020، ويضم راقصي الباليه المحترفين من جنسيات مختلفة ، ويعتبر مصاص الدماء هو من بين أنجح عروض مسرح إتوال باليه، مع عروض أخرى هي شهرزاد ولامور وبياض الثلج .