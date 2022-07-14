بعد بدلته الوردية.. نجل راغب علامة يواصل إثارة الجدل ويرتدي خلخالًا في قدمه.. صورة صادمة!

كتب امير فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 03:50 صباحاً - بعد الانتقــادات التي تعرض لها بسبب بدلته الوردية، واصل لؤي، نجل الفنان اللبناني راغب علامة إثــارة الجــدل بصورة حديثة له، من رحلته الصيفية والتي يقضيها حاليا في اليونان وفرنسا برفقة والدته مصممة المجوهرات جيهان علامة.

لؤي نشر صورة، على خاصية “ستوري” على حسابه بموقع “إنستجرام”، ظهر فيها قدمه حيث كان يرتدي “خلخالا”، مما عرضه للإنتقــادات مجددا، وقام بعض المتابعين بمهــاجمته، وعلق بعض منهم بالقول: “شو هالقــرف”.

لؤي راغب علامة على ستورى إنستجرام

انتقادات لنجل راغب علامة بسبب إطلالته الوردية:

وكان قد تعرض لؤي، ابن الفنان اللبناني راغب علامة، لانتقــادات شـديدة وتهـديدات بالقتل بسبب إطلالاته الأخيرة في باريس، حيث أنه ارتدى بدلة باللون الوردي الفاقع.

لؤي راغب علامة، رد على هذه الانتقــادات حيث نشر صورة له، على خاصية “ستوري” على حسابه بموقع “انستجرام”، ظهر فيها مستلقٍ على السرير وتملأ الابتسامة وجهه، وعلّق قائلًا: “عادة أنا لا أرد على القصص التي تبدو غـــبية ولكني كنت أرى رسائل تتعلق بردود الناس على تصريح والدي على الكراهية والتهـديدات بالقـتل التي كنت أتلقاها بعد ظهوري بإحدى الإطلالات الأخيرة”.

وأضاف: “فقط للتوضيح عندما تحدثت إلى والدي لم أقل الناس الذين هم تحت الأرض ويخـــتبئون وراء شاشاتهم، ما قلته في الواقع بأنهم فئران، والدي كان محــترما بإجابته وعندما قلت هم تحت الأرض لم أقصد من الناحية المالية بل انه في الواقع أســوأ بكثير. المال يأتي ويذهب.”

وتابع: “أنها الغـــيرة والجـهل وعـــدم الأمان وعدم القدرة على التفكير في وسائل التواصل الاجتماعي المـــثيرة للاشمـئزاز والتي لم أكن أعرف أنها بهذا السوء.. أتمنى حقًا أن يستمتع من شارك في كل ما حدث بالرائحة الموجودة هناك لأن هذا هو المكان الوحيد الذي سيكونون فيه وهذا كل ما سيكونون عليه على الإطــلاق.”

وأكد أنه يعيش حاليًا أفضــل أيام حياته، حيث قال: “أنا متعلم وأعمل وحاليًا أنا في إجازة أعيش أفضــل أيام حياتي حرفيًا أمــوت من الضحك مع أصدقائي وعائلتي على كل ما يحدث، والمتــعة الوحيدة التي تحصلون انتم عليها هي لفظ اسمي على فمكم”.

ووجه رسالة إلى الداعــمين له، بقوله: “إلى الداعــمين الذين يؤمنون بي دائمًا ويقفون بجانبي، أنا أراكم وأحبكم كثيرًا وأقدر كل واحد منكم، وفقط لأكون واضحًا، لقد بدأت للتو، لذا فإن الأفضل لم يأت بعد، شكرا لكم ايضا على الدعاية الإضافية. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا بأي من هذه الأخبار، لا يستحــق الأمر إضـــاعة وقتكم في معرفة مثل هذه الأشياء”.

يُشار إلى أن لؤي نجل راغب علامة، لا يبالي بكل الانتقادات التي يوجهها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي إليه بسبب الصور والفيديوهات التي ينتشرها، فهو مقتنع بأسلوب عيشه. وخلافًا لبقية المشاهير الذين يتجنبون نشر الصور في مثل هذه الظروف، إلا انّ لؤي ينشر عددًا كبيرًا من الصور ومقاطع الفيديو من فرنسا إلى أميركا.

ونشر لؤي مجموعة من الصور خلال قضائه اجازة في اليونان وفرنسا، حيث كان برفقة والدته جيهان علامة محتفلًا معها في أحد المرابع الليلية.

كما نشر لؤي علامة ابن الفنان راغب علامة فيديو عبر حسابه الخاص على “إنستجرام” ظهر فيه وهو يقضي إجازته الصيفية في مونتينيغرو على البحر وذلك بعد زيارته فرنسا وإيطاليا واليونان.

وبدا لؤي سعيدًا ويغني غير مهتم بكل الانتقادات والإساءات التي تعرض لها مؤخرا بعد مشاركته في عروض أزياء عالمية بإطلالات وصفت بـ “الغريبة”. وانهالت التعليقات الداعمة له.

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