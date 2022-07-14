شكرا لقرائتكم خبر عن رشيد مشهراوي وفضّة وركين سعد أعضاء لجنة التحكيم أيام عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مهرجان "عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم" عن المشاريع المختارة التي ستشارك في منصات تقديم المشاريع التابعة لأيام عمّان لصُنّاع الأفلام، حيث تم اختيار 18 مشروعاً لكل من فئتي التطوير وما بعد الإنتاج من بين ٨٥ طلباً تم تقديمهم إلى ثلاث منصات مختلفة في الدورة الثالثة من أيام عمّان لصُنّاع الأفلام.

كما تستضيف أيام عمان لصنّاع الأفلام مجموعة أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بها للمشاركة في منصات تقديم المشاريع تشمل قائمة أعضاء لجنة التحكيم صانع الأفلام المعروف رشيد مشهراوي ومنتجة الأفلام الخبيرة ميريام ساسين والمستشار الثقافي محمد بن جبور وريم فضّة والممثلة المشهورة ركين سعد.

وفى سياق متصل شاركت مؤخرا ركين سعد في مسلسل "ريفو" المكون من 10 حلقات، وبطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى اسماعيل، وتدور القصة حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.