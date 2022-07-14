الامير السعودي عبدالعزيز بن فهد يتحدث عن قبيلة زوجته الاولى.. ويثير تفاعلا

كتب امير فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 02:43 صباحاً - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير عبدالعزيز نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز وما كشفه عن اسم القبيلة والمنطقة التي اختار زوجته الأولى منها.

وقال الأمير في مقطع الفيديو المتداول إنه تزوج من قبيلة عنزة زوجته الأولى من حفر الباطن.

وأضاف: “ان شاء الله بنزوجكم في العاذرية إذا كان عندكم حفل جماعي نسوي لكم الحفل عندي ان شاء الله..”

وقال الأمير في مقطع الفيديو: “السعوديين حنا منهم وهم منا وأبونا الله يطول عمره سلمان بن عبدالعزيز راعي الخير وراعي العلوم الطيبة من 50 سنة..”

وكان الأمير عبدالعزيز بن فهد قد أثار تفاعلا قبل أيام قليلة مع تداول فيديو له وحديثه مع مجموعة من مرافقيه خلال مناسك الحج 2022.