لجين عمران بالفستان الأبيض وزفّة على الطريقة المغربية.. والجميع يسأل عن هوية العريس؟ .. صور وتفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 02:43 صباحاً - استُقبلت الإعلامية السعودية لجين عمران خلال تواجدها ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في طنجة بحفاوة وبزفة مميّزة على الطريقة المغربية “العمارية”.

وظهرت لجين بفستان أبيض وبالقفطان المغربي الساحر، وحرصت على توثيق هذه اللحظات المميزة بانبهار وسعادة، وتألقت في المقاطع التي شاركتها على مواقع السوشيال ميديا بفستان أبيض بتصميم فخم على هيئة القفطان مع تطريزات وشراريب مميّزة، وأضافت تاجاً فخماً على شعرها، لتنتقل بعدها وهي تجلس في هودج محمولةً على الأكتاف الى القاعة الرئيسة.

تفاصيل إطلالة لجين عمران

وظهرت لجين بعدها بقفطان مغربي تقليدي باللون البنفسجي مع تطريزات بارزة في الوسط باللون الذهبي، ونسّقت معه تاجاً ذهبياً ضخماً يتوسطه حجر بلون الزمرد الأخضر مع أقراط ضخمة مزيّنة باللون نفسه.

ومن الناحية الجمالية، حرصت لجين عمران على رفع شعرها بتسريحة تناسب فكرة التاج، وطبّقت مكياجاً ساحراً بألوان هادئة تبرز جمال ملامحها العربية مع بعض اللمسات الأنثوية الجذابة.

ورغم أن المقاطع لم تظهر سبب الزفة والعراضة المغربية التقليدية التي تم تحضيرها لاستقبال لجين، إلا أن إطلالاتها نالت إعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بأناقتها وبقدرتها على اختيار الملابس الجميلة والمناسبة لشكل جسمها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور والفيديوهات التي نشرتها الإعلامية السعودية وأبدوا إعجابهم الشديد بأجواء الحفل على الطريقة المغربية بجانب إطلالات لجين عمران التي ظهرت بها.

يُذكر أن لجين عمران كثيرًا ما تعتمد في إطلالاتها على القفاطين المغربية الملونة والتي ظهرت بها كثيرًا عبر حسابها الشخصي على إنستجرام واختارت الألوان الدافئة والملونة الأنيقة والتي كان أبرزها قفطان ملون القفطان الملون مع الزخارف وحزام للخصر باللون الذهبي ومجوهرات بسيطة

لجين عمران تكشف عدد زيجاتها

هذا وقد أثارت الإعلامية السعودية لجين عمران الجدل في لقائها الإعلامي الأخير ، بعد رفضها الكشف عن كونها متزوجة حاليًا أم لا معتبرة أن ذلك الأمر من الخطوط الحمراء التي ترفض الحديث عنها في الإعلام.

وكشفت لجين عمران تفاصيل زواجها الأول في سن مبكر وإنجابها لطفلين قبل أن تطلب الطلاق، مشيرة إلى أنها تزوجت في عمر الـ 16 عاماً بكامل إرادتها.

وتابعت لجين عمران في لقاءها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، في برنامج”ABTalks” : “تزوجت وعمري 16 سنة بكامل إرادتي، سبحان الله نصيب، وخالي شار على أهلي ياخذوا رأيي وأنا وافقت لأنه أخو رفيقتي”.

وأوضحت أنها في تلك الفترة كانت سعيدة أن تذهب إلى المدرسة بخاتم الخطوبة وأن يكون لها منزلها الخاص، معلقة :”كنت مبسوطة إني أروح المدرسة وبأيدي خاتم الخطوبة، الزواج عندي كان إني أمتلك بيتي ومطبخي الخاص، وأنا اللي قررت ووافقت”.

وحول عدد زيجاتها، رفضت لجين عمران الإفصاح عن الأمر والجواب بشكل مباشر وقالت: “: “يمكن تزوجت مرة أو مرتين أو ثلاثة أربع أو خمس، لا أريد التحدث عن تفاصيل حياتي الشخصية، وهي ضمن الخطوط الحمر”.

ورداً على سؤال أنس إذا كانت متزوجة حاليًا أم لا، قالت لجين عمران: “شايف خاتم بيدي؟ وحتى لو فيه ما راح أجاوبك”.

وأوضحت أن تعرضت لكثير من التجارب من بينها ما حدث مع شخصية مشهورة، رفضت ذكر اسمها، قد انفصلت عن زوجها مؤخراً بسبب الأمور السيئة التي تحصل على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض السيدات اللواتي يرسلن صوراً غير لائقة أو يتكلمن معه، والشاب تعرض لضغوط وأخطأ وانتهى الأمر بالطلاق.

نورت

نورت