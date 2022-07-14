شيرين عبدالوهاب بوزن زائد جدًا في أحدث ظهور مع تامر حبيب.. لن تصدّق كيف بدت! – صورة

كتب امير فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 02:43 صباحاً - ظهرت صورة حديثة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، ظهرت فيها وهي تحتضــن السيناريست تامر حبيب، وذلك في إحدى المناسبات.

شيرين عبدالوهاب ظهرت في الصورة بإطلالة سوداء فضفاضة، كشفت عن زيادة وزنها، كما أطلت بشعر قصير ومكياج هادئ.

شيرين عبدالوهاب تكشف أسباب زيادة وزنها:

وكانت قد ردت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على أسئلة جمهورها على خاصية “ستوري” بحسابها الخاص على موقع “إنستجرام”.

إحدى متابعات شيرين عبدالوهاب وجهت سؤالا لها حول بطنها المنتفخة، حيث قالت: “أزاي بطنك دي كلها في كواليس يا معـافر وتقولي قولون مستحــيل دي بطن حامل؟”.

شيرين عبد الوهاب عبر ستوري إنستجرام

الفنانة المصرية ردت على المتابعة، بقولها: “عندك حق تقولي كده أنا نفسي بحس أني والنبي يا أختي في السابع وعلى وش ولادة كل لحظة”.

شيرين كشفت طبيعة مـــرضها، بقولها: “بس للأسف دا قــولون وبكتيريا حلزونية والتهــابات في الأثنى عشر”.

شيرين عبدالوهاب تثـير الجدل ببطن منتفخة:

وكانت قد أثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب جدلا واسعا، خلال إحيائها حفل زفاف في قصر البارون.

شيرين عبدالوهاب أطلت في الحفل بفستان أسود طويل فضفاف، إلا أنه كشف عن انتفاخ بطنها بشكل كبير، وهو ما دفع عدد كبير من جمهورها يتكــهنون بأنها حامل في طفلها الأول من طــليقها حسام حبيب قبل انفصــالهما.

كما أكد الصحفي خالد شاهين هذا الخبر، على صفحته الخاصة بموقع “فيسبوك”: حيث كتب تحت عنوان “خدوا المفاجأة… شيرين حامل”.

وخلال أحد مقاطع الفيديو، ظهر عدد من حضور الحفل وهم يهتفون باسمها، لتر قائلة: “شيرين إيه شيرين إيه.. ماهي معــرفتش تحمي نفسيها”.

شيرين عبدالوهاب تنفي خبر حملها:

وخرجت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن صمتها لتنفي أنباء حملها، حيث قالت: “أنا شرحت قبل كده في مداخلة أسباب انتفاخ المعدة عندي فهو له علاقة ببكتيريا والقولون العصبي”.

أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد أزمتـها الأخيرة مع حسام جبيب:

وكانت قد فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب جمهورها بنشرها صورة لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، معلقة “وحـشتوني”.

شيرين عبدالوهاب تألقت في الصورة بفستان أبيض أنيق كشف عن خسارتها للكثير من وزنها الزائد، كما أطلت بشعر طويل، مما دفع عدد كبير من جمهورها للتساؤل عما إذا كانت الصورة التقطت لها حديثا، ام أنها قديمة.

ويعد هذا هو أول ظهور للفنانة المصرية بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب، حيث تقدمت ببلاغ ضــده اتهـــمته فيه بالتعـــدي عليها وعلى ابنتيها بالســباب والشـــتائم.

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