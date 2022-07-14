شكرا لقرائتكم خبر عن The Black Phone يحقق 100مليون و162 ألف دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب الأمريكى The Black Phone إيرادات وصلت إلى 100 مليون و162 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه فى 24 يونيو الماضى.

فيلم The Black Phone من إنتاج شركة Universal Pictures ووصلت مدته إلى ساعة و42 دقيقة، وسيدور فى إطار رعب وإثارة.

فيلم The Black Phone يدور حول فتى صغير يدعى فيني شو، فتى خجول لكنه ذكى يبلغ من العمر 13 عامًا، تم اختطافه من قبل قاتل سادي وحُبس في قبوعازل للصوت حيث لا فائدة من الصراخ، ولكن عندما يبدأ رنين هاتف مفصول على الحائط ، يكتشف فيني أنه يستطيع سماع أصوات ضحايا القاتل السابقين.، والذين عازمين على التأكد من أن ما حدث لهم لن يحدث لفيني.

يقوم ببطولة فيلم الرعب The Black Phone كل من إيثان هوك، وجيريمي ديفيز، وجيمس رانسون، ومادلين ماكجرو، وكيلان رود، وجيه. جافين وايلد، وإي روجر ميتشل، وجينا جون، وماسون تيمز، وهيلي نيكول رالستون.