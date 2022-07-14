شاهد.. ظهور نادر لإبنة شقيق مها أحمد.. هكذا ظهرت بدون حجاب والجمهور: (مين فيهم مها؟!)

كتب امير فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 12:50 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية مها أحمد صورة جمعتها بـ «فاطيما» ابنة شقيقها «خالد» لأول مرة، على حسابها الخاص على موقع «إنستجرام».

مها اختبرت جمهورها في استطاعتهم تفريقها عن ابنة شقيقها، وذلك نظرا للشبه الكبير الذي يجمعهما، حيث قالت: «انا وفاتيما بنت اخويا خالد ياترى مين فينا مها؟».

جمهور الفنانة المصرية عبّروا عن إعجابهم الشديد بتلك االصورة، وتغزلوا في جمالها هي وابنة شقيقتها، مؤكدين أنهما بالرغم من الشبه الكبير بينهما، إلا أنهما استطاعوا تفريقهما.

مها أحمد مع “فاطيما” إبنة شقيقها خالد

وكانت مها أحمد قد نشرت أول صورة جمعتها بشقيقها «خالد» منذ عدة شهور، وذلك أثناء سفرهما معًا لحضور الدورة 22 من مهرجان تطوان المغربي، وظهر برفقتهما الفنان أحمد رزق.

بعد سنوات من الغياب مها أحمد في مسلسل “بيت الشدة” رمضان 2022

من ناحية أخرى، صرحت الفنانة مها أحمد، بأن بيت الشدة هو أول عمل لها بعد اختفائها فترة من شاشات التليفزيون قائلةً “بيت الشدة بعد الشدة”.

ووصفت الفنانة مها أحمد، مشاركتها في “بيت الشدة” بعد غيابها فترة كرم من ربنا ونعمة تستحق الحمد لما يجمعها بأبطال الفيلم من مشاعر طيبة، قائلة “بيوتنا واحدة”.

وعن وفاء عامر قالت مها أحمد إنها حبيبة الكل وأم للكل، معربة عن فرحتها لمشاركتها مع أبناء دفعتها الفنان محسن منصور والفنان إيهاب فهمي وغيرهم.

كما شكرت الفنانة مها أحمد شركة الأنتاج كمان انها كشفت عن النصيحة التي وجهتها للشابة بسنت حاتم وهي ضرورة الاستفادة من فرصتها لوقوفها أمام الفنانة وفاء عامر .

يُذكر أن «مسلسل بيت الشدة»، تدور أحداثه تدور في إطار اجتماعي داخل حى شعبى يحدث فيه العديد من المواقف، من بطولة وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبرى عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، ومنا عادل، وعدد من الفنانين، تأليف ناجى عبدالله، إخراج وسام المدني.

وكان أحدث أعمال مها أحمد “مسلسل رسايل” مع الفنانة مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنوبي، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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