شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آخر ظهور للفنان فكرى صادق مع ابنه مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان فكرى صادق فى صورة مع ابنه الممثل الشاب مراد فكرى، بعد غياب طويل، ووجه ابنه رسالة له قائلا: "ربنا ما يحرمنى منك يا رب الأب والسند وعشق عمرى أبويا العسل الفنان فكرى صادق".

فكرى صادق فنان تميز فى أدوار الشر، شارك نجوما كبارا أمثال النجم عادل إمام الذى شاركه أفلام سلام يا صاحبى، النمر والأنثى.

وصرح فكرى صادق حول اختياره لتجسيد أدوار الشر قائلاً: "رأى المخرجين أننى أفضل من يلعب أدوار شريرة، وقد نجحت فى ذلك ورأيت حب الناس لى رغم أدائى هذه الأدوار إلا أننى قمت بأعمال أخرى بها صفات طيبة".

ولد فكرى صادق عام 1945، وتخرج فى معهد الفنون المسرحية. كانت بدايته فى فترة السبعينيات حيث شارك فى العديد من الأعمال بين السينما و المسرح و التلفزيون منها فيلم "صور ممنوعة" فى عام 1972 و مسرحية "أزواج بلا ماضى" فى عام 1975. وتوالت أعماله بعد ذلك ومن أبرزها "امرأتان ورجل، زمن عماد الدين، المرافعة".