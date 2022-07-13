تامر حسني يشعل صيف الساحل الشمالي.. “هدلعني” على كل لسان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا كبيرًا يوم أمس الأربعاء بمدينة العلمين في الساحل الشمالي، وسط حضور كبير من محبيه، بالتزامن مع انطلاق موسم الحفلات الصيفية هناك.

حضر الحفل عدد كبير من عشاق تامر حسني، وفور صعوده إلى المسرح اشتعلت الأجواء وتعالت صيحات الجمهور والهتافات التي رحبت بـ“نجم الجيل”. وانسحبت هذه الأجواء إلى مواقع التواصل الإجتماعي إذ تناقل عدد كبير من المتابعين فيديوهات من الحفل أظهرت تفاعل الجمهور مع تامر حسني.

قدّم تامر حسني خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته، إذ غنى عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة “هدلعني”، واللافت أن الجمهور الحاضر ردّد كلمات الأغنية عن ظهر قلب رغم صدورها منذ أيام ضمن الحملة الدعائية لفيلمه الجديد “بحبك”.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورًا من الحفل، وعلّق قائلاً: “من حفل oia beach الساحل الشمالي جمهور جميل و حفلة رائعة في انتظركم يوم ٢٢ ان شاء الله في حفل الالبوم الجديد”.

على صعيد آخر، يعيش تامر حسني حالة استثنائية من النشاط الفني، حيث ينشغل بنجاح فيلمه السينمائي الجديد “بحبك” الذي تصدّر إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى، محققًا أعلى إيراد دولي لفيلم عربي في تاريخ السينما العربية.

والفيلم هو من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه في الإخراج السينمائي، ويشاركه في بطولته النجوم هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، ومدحت تيخة، وتدور أحداثه في إطار رومنسي اجتماعي يحمل الطابع الكوميدي.

كما يستعد تامر في الأيام المقبلة لطرخ ألبومه الجديد لصيف 2022، ويضم الألبوم باقة من الأغنيات المنوعة تعاون من خلالها مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين المصريين.