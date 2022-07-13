شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي وصابرين من حبيبين فى "ليالينا 80 إلى زوجين فى "أعمل إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النجمان صابرين وخالد الصاوى في الدراما من جديد خلال مسلسل "أعمل إيه" المكون من 45 حلقة والمقررعرضه قريباً، وذلك بعد عامين من تقديمها مسلسل "ليالينا 80" الذى عرض في شهر رمضان 2020 وجسد الثنائى وقتها خلال الأحداث شخصين نشأت بينهما قصة حب فى ظروف خاصة، أما في "أعمل إيه" فيظهرا بدور زوجين.

مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته دنيا المصرى، محمد مهران، صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب وعدد آخر من الفنانين، ومقررعرضه قريباًَ، ويجسد خالد الصاوي شخصية رب أسرة متزوج من صابرين، ويقدم العمل موضوعات اجتماعية تشغل الأسر مع طرح تساؤلات وترك مساحة للجمهور للتفكير فيها وغيرها.

ويعود خالد الصاوي للتعاون مع المؤلف محمد الحناوى والمخرج أحمد عبد الحميد بعد11عاماً من تقديمهم مسلسل "خاتم سليمان" الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2011 وحقق نجاحاً كبيراً وقتها، كما تعاون الصاوى مع السيناريست محمد الحناوى في مسلسل آخر وهو "تفاحة آدم" الذى تم عرضه عام 2014.

وكان آخر أعمال صابرين مسلسل "الحلم" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، وشارك في بطولته أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين جمال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.