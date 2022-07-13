شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "peace by chocolate" آخر أعمال حاتم على بمهرجان عمان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان "عمّان السينمائى الدولى – أول فيلم" فى دورته الثالثة، والتى تنطلق يوم 20 يوليو وتستمر حتى 27 يوليو، عن عرض فيلم "بنات عبد الرحمن - Daughters of Abdul Rahman"، والذى عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وهو من إخراج زيد أبو حمدان، وإنتاج الأردن، ومدته 118 دقيقة، وأحداث الفيلم تدور فى حى للطبقة المتوسطة الدنيا فى عمان، حيث تعيش زينب العزباء والمتوسطة العمر حياة كئيبة وتعمل خياطة محلية وتعول والدها، وبعد أن رآها والدها عن طريق الخطأ فى ثوب للزفاف تقوم بتعديله، من أجل ابن عمها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا.

ويفتتح المهرجان بفيلم "peace by chocolate" من إخراج جوناثان كيسر، وهو آخر فيلم من بطولة الراحل حاتم على، وتضم قائمة الأفلام الروائية الطويلة العربية المرشحة لجائزة السوسنة السوداء بالمهرجان كالتالي

“قدحة” من إخراج أنيس الأسود (تونس)

“كوستا برافا” من إخراج مونيا عقل (لبنان)

“بنات عبدالرحمن” من إخراج زيد أبو حمدان (الأردن)

“فرحة” من إخراج دارين ج. سلام (الأردن)

“غدوة” من إخراج ظافر العابدين (تونس)

“بين الأمواج” من إخراج الهادي أولاد مهند (المغرب)

“كلشي ماكو” من إخراج ميسون بچاچي (العراق)

“سعاد” من إخراج آيتن أمين (مصر)

“سولا” من إخراج صلاح أسعد (الجزائر)

“أطياف” من إخراج مهدي هميلي (تونس)

“زوجة حفار القبور” من إخراج خضر أحمد (الصومال)

الأفلام الوثائقية الطويلة العربية المرشحة لجائزة السوسنة السوداء:

“فياسكو” من إخراج نيكولا خوري (لبنان)

“فلسطين الصغرى، يوميات حصار” من إخراج عبد الله الخطيب (لبنان)

“معايش” من إخراج إيناس مرزوق (تونس)

“تمساح النيل” من إخراج نبيل الشاذلي (مصر)

“خذني إلى السينما” من إخراج الباقر جعفر (العراق)

“السجناء الزرق” من إخراج زينة دكاش (لبنان)