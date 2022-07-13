شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج مروان حامد: ترشيح مسلسل Moon Knight لـ 8 جوائز إيمى إنجاز غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المخرج مروان حامد صناع مسلسل Moon Knight لترشحه لـ 8 جوائز إيمى، وخص بالتهنئة المخرج محمد دياب والموسيقار هشام نزيه، معتبرا الترشح للجائزة إنجازا غير مسبوق ويدعو بالفخر.



مروان حامد

وكتب مروان حامد على حسابه على "فيس بوك": "8 ترشيحات لجوائز إيمى من نصيب مسلسل Moon Knight للمخرج والمنتج المنفذ محمد دياب، منها ترشيح لجائزة الموسيقى التصويرية لهشام نزيه، فى إنجاز غير مسبوق يدعو إلى الفخر. ألف مبروك لكل الأصدقاء المشاركين فى العمل وبالتوفيق فى المرحلة الجاية".

وأعلن المخرج محمد دياب ترشح مسلسله "Moon Knight" إلى 8 جوائز إيمى منها فى فئة التمثيل والتصوير والأكشن والملابس والصوت والموسيقى التصويرية، معتبرا أن الترشح تكليل بالنجاح لسنتين من عمله كمخرج ومنتج منفذ.

وكتب دياب على صفحته على "فيس بوك": "‏فخور إن مون نايت ترشح لـ 8 جوائز إيمى.. عن التمثيل والتصوير والأكشن والملابس والصوت والموسيقى التصويرية للموهوب هشام نزيه.. سنتين من حياتى كمخرج رئيسى ومنتج منفذ كللوا بالنجاح ده! الحمد لله".

وكان المخرج محمد دياب قال خلال ندوة الخليج 365 والتى أقيمت للاحتفاء بنجاح مسلسله Moon Knight : "عندما قدمت المعالجة لشركة مارفل أحضرت لهم الأفلام التى ظهرت فيها مصر سواء متصورة خارج مصر أو داخل مصر ولكن لم يصور سوى الصحراء فقط، وعرضت عليهم مناظر من مصر سينمائيا عظيمة، وكان هناك تخوف من تصوير العمل فى مصر وأقنعتهم بالتصوير فى مصر".

وأضاف محمد دياب: "بالفعل حضرنا لمصر وعملنا معاينات منهم واحدة تكلفت 300 ألف دولار، ولكن للأسف التصاريح أخذت وقتا طويلا جدا، ولكن بعد عرض المسلسل جاءتنى العديد من الاتصالات من رجال الدولة عرضوا على المساعدة فى تصوير أى عمل أجنبى آخر فى مصر".

مسلسل Moon Knight من إخراج الثلاثى المخرج المصرى محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وقام بكتابة المسلسل الجديد دوج مونش، دون بيرلين، جيريمى سلاتر، جاك كيربي، وبـ مشاركة الراحل ستان لى من خلال كتاباته قبل وفاته.

ويقوم ببطولة مسلسل Moon Knight كل من أوسكار إسحق، إيثان هوك، جاسبارد أولييل، مى القلماوى.

ويدور المسلسل الجديد حول شخص يعانى من اضطراب الهوية الانفصالية، ويمنح قوى خارقة من إله القمر المصرى لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته المضطربة.

العمل يأتى بلمسات مصرية، حيث يشارك المونتير المصرى أحمد حافظ فى المسلسل، بالحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائى جاستن بنسون وآرون مورهيد.

مسلسل Moon Knight ينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى، التى تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel.