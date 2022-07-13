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فيديو – استقبال لجين عمران بالزفّة المغربية

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استُقبلت الإعلامية لجين عمران خلال تواجدها ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في طنجة بحفاوة وبزفة مميّزة على الطريقة المغربية “العمارية”.

وظهرت لجين بفستان أبيض وبالقفطان المغربي، وحرصت على توثيق هذه اللحظات المميزة بانبهار وسعادة، وتألقت في المقاطع التي شاركتها على مواقع السوشيال ميديا بفستان أبيض على هيئة القفطان مع تطريزات وشراريب مميّزة، لتنتقل بعدها وهي تجلس في هودج محمولة على الأكتاف الى القاعة الرئيسة.

وظهرت لجين بعدها بقفطان مغربي تقليدي باللون البنفسجي مع تطريزات بارزة في الوسط باللون الذهبي.

وحرصت لجين عمران على رفع شعرها بتسريحة تناسب التاج.

ورغم أن المقاطع لم تظهر سبب الزفة والعراضة المغربية التقليدية التي تم تحضيرها لاستقبال لجين، إلا أن إطلالاتها نالت إعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بأناقتها وبقدرتها على اختيار الملابس الجميلة والمناسبة لشكل جسمها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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