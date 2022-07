شكرا لقرائتكم خبر عن رفض طلب آمبر هيرد بإسقاط حكم التعويضات لصالح جونى ديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض قاضٍ جميع طلبات آمبر هيرد بإلغاء الحكم في محاكمة تشهيرها الضخمة ضد زوجها السابق جوني ديب وإعادة المحاكمة فى القضية، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقدم محامون يمثلون هيرد، 36 عامًا، طلبًا في وقت سابق من هذا الشهر على أساس أن الحكم ضدها من جونى ديب لم يكن مدعومًا بأدلة كافية.



كما زعموا أن أحد المحلفين لم يتم فحصه بشكل صحيح وتساءلوا عما إذا كان من المفترض أن يُسمح له بالعضوية في هيئة المحلفين.

وتظهر وثائق المحكمة التي حصل عليها موقع DailyMail.com أن القاضية بيني أزكاريت رفضت جميع طلبات هيرد بعد المحاكمة يوم الأربعاء.

في مذكرة مؤلفة من 43 صفحة، جادل محامو هيرد بأن الحكم -والتعويضات البالغة 10 ملايين دولار التي تدين بها الآن لـ ديب- يجب التخلص منها على أساس أنه أثناء المحاكمة، شرع ديب فقط في التشهير من خلال نظرية التضمين، متخليًا عن أي تدعي أن تصريحات هيرد كانت كاذبة في الواقع.

وكانت قد أثارت تصريحات الممثل العالمى جونى ديب، الأخيرة الجدل من جديد من قبل مدافعى طليقته الممثلة العالمية آمبر هيرد، وذلك بعد أن أكد ديب وجود أغنية تحكى محاكمات قضيته ضد طليقته، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " marc".

ويشارك ديب في تأليف كلمات مجموعة من أغنيات ألبوم المغنى وعازف الجيتار جيف بيك الجديد، الذى سيطرح تحت اسم "18 يوم" 15 يوليو الجارى، وبالتالي ومع تصريحات ديب الأخيرة، بدأ مجموع من مؤيدى هيرد في انتقاد الأول.

وأكد أحد منتقدى ديب من خلال موقع التغريدات تويتر، قائلا: "إن أغانى جونى ديب الجديدة ستحمل معانى مزدوجة مما يترك آمبرد هيرد في وضع سيئ".

واستخدم مدافعو آمبر هيرد في دفاعهم عنها جملته التي قالها في أغنيته التي قام بـ غنائها بـ مشاركة جيف بيك في أخر حفلاتهما التي تحمل اسم This is a Song for Miss Hedy Lamarr، حيث قال ديب فيها:"أنت جالس هناك مثل كلب يبلغ من العمر سبع سنوات يعاني من الحكة"، أو " you're sitting there like an itchy seven year old dog"، حيث أشار الحساب الذى حمل اسم Pro-bono Amber fan، إلى أن بيك وديب يشيرون إلى هيرد بشكل غير مباشر.