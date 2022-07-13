شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يطرح أغنيته الجديدة "قول الله" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حكيم، أحدث أغانيه قول الله، اليوم الأربعاء، والأغنية من كلمات تامر حسين، ومن توزيع توما، ومنتج فنى فايز عزيز، وإشراف فنى جورج سمير.

وتتميز الأغنية بالطابع المبهج، وحرص حكيم من خلالها على تقديم شكل موسيقى جديد، فضلا عن ظهوره فى لوك مختلف لم يعتاده جمهوره من قبل، وفى السياق ذاته يواصل حكيم تسجيل وتصوير عدة أغانى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وكان النجم حكيم قد انتهى من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "سيبو سيبو"، كلمات محيى حوار، وألحان هانى فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة، ومن المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة بعد تصويرها بطريقة الفيديو كليب.