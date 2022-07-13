شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى وماجد المصرى زوجان فى مسلسل "مهب الريح" من 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد النجمة هند صبرى شخصية محامية فى مكتب محاماة يملكه الفنان إياد نصار ضمن أحداث مسلسلها الجديد "مهب الريح" المكون من 45 حلقة، والمأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife، وتظهر هند صبرى متزوجة من الفنان ماجد المصرى ويمران بحدث كبير يغير مجرى حياتهما تماماً.

مسلسل "مهب الريح" تم تصور عدد من مشاهده قبل إجازة عيد الأضحى، ومقرر استئنافه خلال الأيام المقبلة لعرضه في شهر سبتمبر المقبل، وهو بطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن هند صبرى يعرض لها حالياً فى السينمات فيلم "كيرة والجن"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد.

أما ماجد المصرى فقدم فى شهر رمضان الماضى مسلسلين الأول هو "ملف سرى" مع هانى سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، والثانى "توبة" مع عمرو سعد، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، محمد لطفى، انتصار، حسن أبو الروس.