شاهد.. كيفانش تاتليتوغ بأحدث ظهور مع طفله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: التقطت عدسات المصوّرين الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ برفقة طفله، حيث يقضي عطلته الصيفية في مدينة بودروم الساحلية.

وشوهد كيفانش وهو يحمل ابنه ويغطّي وجهه بالكامل بعيداً عن عدسات الصحافة.

وكان رزق كيفانش بابنه الأوّل من زوجته منسّقة الموضة باشاك ديزر بعد خمس سنوات من زواجهما، واختار أن يطلق عليه اسم كورت ايفه، وهي إحدى الشخصيات التي قدّمها في الدراما في مسلسل “الشمال والجنوب”.

ويستعدّ كيفانش لتصوير فيلمه الجديد لصالح “نتفليكس”، والذي يلتقي فيه زميلته بيرين سات بعد مرور 14 عاماً على مشاركتهما مسلسل “العشق الممنوع”.

وكان وقّع منذ نحو العام على بطولة مسلسل بعنوان “إذا خسر الملك” للكاتبة والطبيبة النفسية جوليسران أوغلو التي كتبت عدّة مسلسلات ناجحة أبرزها: “الغرفة الحمراء”، “شقّة الأبرياء” و”فتاة النافذة”، ولكن حتّى الآن لم يتّضح من سيشارك في بطولة المسلسل، كما لم يحدّد متى سيبدأ تصوير العمل.