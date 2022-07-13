قائمة أغنى 30 شخصا في العالم تخلو من العرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أظهر موقع wealthygorilla للأثرياء قائمة أكثر الشخصيات العالمية الغنية في العالم والتي سيطر عليها الأمريكان حيث كشف الموقع أن 19 أمريكيا يملكون 1532.5 مليار دولار، تتراوح أعمارهم بين 36 و 90 عاماً.

وقال الموقع إن 11 آخرين من غير الأمريكيين بلغت ثرواتهم 767.9 مليار دولار، وهم من الصين وفرنسا وإسبانيا وكندا والهند والمكسيك.

وقال الموقع الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً له إنه تم الحصول على جميع الإحصاءات الواردة في هذه المقالة فيما يتعلق بتقديرات صافي الثروة للأفراد في الأصل من Forbes Real-Time مباشرة.

وقال الموقع إن عائلتين استحوذتا على ثروة قدرت بـ295 مليار دولار، كما ظهر في القائمة ثلاث سيدات، هما جوليا كوتش، 59.6 مليار دولار، اليس والتون، 58.6 مليار دولار، ماكنزي سكوت، 33.3 مليار دولار ، بحسب ما نقل موقع عمون.

وفيما يلي أغنى 30 شخصًا في العالم في عام 2022.

1. إيلون ماسك 227.0 مليار دولار

2. برنارد أرنو 147.6 مليار دولار

3. جيف بيزوس 138.1 مليار دولار

4. بيل جيتس 122.6 مليار دولار

5.غوتام اداني 97.1 مليار دولار

6. لاري بيدج 96.8 مليار دولار

7. لاري إليسون 93.8 مليار دولار

8. سيرجي برين 93.2 مليار دولار

9. وارن بافيت 93.2 مليار دولار

10. موكيش أمباني 92.5 مليار دولار

11. ستيف بالمر 85.7 مليار دولار

12- كارلوس سليم حلو 83.3 مليار دولار

13. مايكل بلومبيرج 82.0 مليار دولار

14. فرانسواز بيتنكور مايرز 70.5 مليار دولار

15. زونج شانشان 70.0 مليار دولار

16. تشارلز كوخ 59.6 مليار دولار

17. جوليا كوخ 59.6 مليار دولار

18. جيم والتون 59.4 مليار دولار

19. أليس والتون 58.6 مليار دولار

20. روب والتون 58.3 مليار دولار

21. مارك زوكربيرج 57.3 مليار دولار

22. أمانسيو أورتيغا 56.7 مليار دولار

23. مايكل ديل 54.6 مليار دولار

24. ديفيد طومسون 48.6 مليار دولار

25. فيل نايت 42.7 مليار دولار

26. ما هواتينج 40.7 مليار دولار

27. فرانسوا بينولت 35.4 مليار دولار

28- ماكنزي سكوت 33.3 مليار دولار

29. جاك ما 25.5 مليار دولار

30. دانيال جيلبرت 16.7 مليار دولار.