هيفاء وهبي تحاصرها الملايين بـ”تيجي” في خمسة أيام!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الجديدة “تيجي” أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد 5 أيام فقط من صدورها على قناة “هيفاء” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وأغنية “تيجي” هي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع محمد عمار وميكس وماسترينغ سليمان دميان. أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرج سليم الترك وتمّ تصويره في لبنان على مدى يومين.

وتحظى أغنية “تيجي” بإعجاب واسع من الجمهور عبر المواقع الموسيقية الكبرى، كما يحافظ كليب الأغنية منذ صدوره على المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في مصر ولبنان والسعودية والمغرب والجزائر وغيرها من البلدان العربية.

يذكر أن هيفاء وهبي صورت فيديو كليب “تيجي” في أجواء شبابية جذّابة، تليق بالأغنية الراقصة التي انطلقت فور صدورها مبشارةً إلى نوادي السهر بفيديوهات نشرها الفانز وملأت السوشيل ميديا.