شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الدار البيضاء يفتح باب التقديم فى دورته الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الدار البيضاء الدولى للفيلم الوثائقى والروائى القصير، فتح أبوابه لكل صانعى الأفلام، لتقديم أفلامهم من الآن وحتى 25 يوليو الجارى، للمشاركة فى دورة المهرجان الخامسة، المقرر إقامتها فى الفترة بين 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.

ستقام تلك الدورة بدعم من المركز السينمائى المغربى، وستخلل تلك الفعاليات ورشة كتابة السيناريو وورشة التحرير الفيلمى وورشة إعداد الممثل، كما تأتى ندوات المهرجان تحت عنوان العلاقة بين السينما والمسرح .

كانت اللجنة المنظمة لمهرجان الدار البيضاء السينمائى الدولى للفيلم الوثائقى والروائى القصيرفى دورتها الأخيرة قد أعلنت فوز الفيلم المصري"رحلة العقباوي" بجائزة أفضل فيلم وثائقي، مناصفة مع الفيلم العماني"الهدف" بدورة المهرجان الرابعة.