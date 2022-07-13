عبدالمجيد عبدالله بصورة سيلفي مع محمد عبده.. “استاذنا وحبيبنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنان عبدالمجيد عبدالله قرر أن يحسم الجدل حول شائعات الخلاف بينه وبين فنان العرب محمد عبده والتي كان تم تداولها خلال الفترة الأخيرة، بسبب تصريحات محمد عبده عن أغاني عبدالمجيد عبدالله.

ونشر عبدالمجيد عبدالله، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، صورة “سيلفي”، تجمعه بالفنان محمد عبده في لحظة عفوية أثناء وجودهما سوياً في السيارة.

ولم يكشف عبدالمجيد عبدالله عن توقيت التقاط الصورة، لكنه حرص على توجيه رسالة عن العلاقة الطيبة بينه وبين محمد عبده.

وعلق عبدالمجيد عبدالله، على الصورة التي نشرها، كاتباً: “‏مع أستاذنا وحبيبنا.. أبو عبدالرحمن، الله يعطيه الصحة”.

يشار إلى أن الفنان محمد عبده أثار الجدل منذ أشهر، بسبب تصريحات تلفزيونية له، انتقد من خلالها بعض الفنانين من ضمنهم عبدالمجيد عبدالله، وطلال مداح، ورابح صقر.

وقال محمد عبده، في تصريحاته، إن بعض زملائه من الفنانين أصبحوا يغنون أغاني مرحلية، أي أنها أغانٍ لا تبقى في الوجدان والذاكرة، ولا تصنع تراثاً فنياً يبقى عبر الزمن مثل الفنانين الكبار قديماً.

وأوضح محمد عبده أن عبدالمجيد عبدالله تخلى عن الأغاني الكلاسيكية، وأصبح بدوره يؤدي أغاني مرحلية سريعة، لافتا إلى أنه يبدي وجهة نظره كناقد فني، وليس كفنان زميل.

ورد الفنان عبدالمجيد عبدالله، على تصريحات محمد عبده، مؤكداً أنه سيظل يحترمه ويحبه، قائلاً: “سأظل تلميذاً للأستاذ محمد شيخ الفنانين وأستاذنا كلنا.. ورائد وعملاق من البقية، وآخر عظماء المغنين”، متابعاً: “ليس تواضع، سهل إن تجيب جمهور، لكن القيمة التي أجدها في فن محمد عبده وفنه، يبقى محمد عبده في شرايينا موجود”.

وتابع مثنياً على موهبة عبده الكبيرة: “الله خلقه كدا يملك موهبة صوت، ويملك موهبة التلحين ما أحد يوازي نجومية محمد عبده، ومحمد عبده يبقى كما هو، ولو عبينا الرياض كاملة وليس مسرح الرياض فقط، ولكن لا نوازي نجومية محمد عبده”.