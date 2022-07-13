فيلم “حرب كرموز” إلى الواجهة من جديد بعد 4 سنوات من عرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من جديد، عاد فيلم “حرب كرموز” لتصدر مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرور 4 سنوات من طرحه، إذ عرض عام 2018، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقتها.

وكان السبب الأول الذي جعل فيلم “حرب كرموز” ضمن الأكثر بحثًا في مصر، بسبب عرضه لأول مرة على إحدى الفضائيات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

أما السبب الثاني والرئيسي، فهو عقد مقارنة بين ملحمة فيلم “حرب كرموز” وفيلم “كيرة والجن”، الذي تزامن طرحه في السينمات مع عرض الأول على شاشات التلفزيون، فبات الجمهور يعقد الكثير من المقارنات بين العملين، خاصة أن زمن أحداثهما قريبة ويتناولان جزءاً من تاريخ الاحتلال الإنجليزي لمصر وشكلين مختلفين من المقاومة.

ويعد فيلم “حرب كرموز” من الأعمال التي تروي أحداثاً متميزة وشيقة، حول قصة من التاريخ الحديث لمصر، خلال فترة الاحتلال الإنجليزي، إذ تدور أحداثه حول معاناة الشعب المصري خلال فترة الاحتلال، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية عاشها المصريون خلال فترة الاحتلال الإنجليزي.

كما يسلط فيلم “حرب كرموز” الضوء على شهامة الشباب المصريين، الذين تصدوا للإنجليز خلال هذه الفترة، وقرروا أخذ ثأرهم من الجندي الإنجليزي بعد تعرضه لإحدى الفتيات المصريات واغتصابها، بالإضافة إلى تسببه بموت أحد الشباب المصريين، ليتم بعد ذلك القبض على الجندي الإنجليزي، واحتجازه داخل قسم شرطة مدينة كرموز، الذي يترأسه الجنرال المصري يوسف المصري.

ورفض الجنرال، ومن خلفه في كرموز، تسليم الجندي الإنجليزي للإنجليز، إذ أصروا على محاكمته، ونيله جزاء جريمته التي ارتكبها، ما أثار غضب الإنجليز بشكل كبير، وأدى إلى تصعيد الأحداث بينهما.

وضم فيلم “حرب كرموز” العديد من نجوم الفن، أبرزهم: الفنان أمير كرارة، محمود حميدة، غادة عبدالرازق، روجينا، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، ومايان السيد، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

أما فيلم “كيرة والجن”، فهو أيضاً مستوحى من قصص حقيقية، ويشارك في بطولته: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، والقصة من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وتدور أحداث الفيلم عام 1919، في فترة النضال ضد الاحتلال البريطاني، من خلال شخصيتين رئيسيتين، هما: عبدالحي كيرة، الذي يلعب دوره الفنان كريم عبدالعزيز، وعبدالقادر الجن الذي يلعب دوره أحمد عز، والفيلم مأخوذ عن رواية “1919”، للكاتب أحمد مراد.