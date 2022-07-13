“لعبة الحبار” يدخل التاريخ.. بعد ترشيحه لـ14 جائزة “إيمي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لايزال المسلسل الكوري الجنوبي “لعبة الحبار” يصنع التاريخ ويتصدر المشهد، إذ بعد أن تمكن من أن يكون أكثر المسلسلات مشاهدةً عبر منصة نتفليكس، استطاع أن يترشح لجائزة “إيمي” عن فئة أفضل مسلسل درامي، لأول مرة في تاريخ هذه الجوائز، بأن يتم ترشيح مسلسلٍ غير إنجليزي.

وليس ذلك فقط، بل استطاع المسلسل أن يحظى بـ14 ترشيحًا، بما في ذلك إيماءة الممثل البارز للنجم لي جونغ جاي، الذي لعب دور البطولة الرئيسي في العمل الدرامي.

ويتتبع هذا المسلسل الصاخب، الذي ابتكره هوانغ دونغ هيوك، حياة مجموعة من المتسابقين، الذين يعانون مشاكل مالية شديدة، وهم يتنافسون في سلسلة من ألعاب الأطفال القاتلة، للحصول على جائزة نقدية.

وتمكن هذا العمل الدرامي، بعد عرضه العالمي الأول في سبتمبر الماضي، من أن يدفع بالدراما الكورية إلى أن تصبح أكثر مشاهدة، وأن تصبح أيضاً أكثر برامج “نتفليكس” نجاحًا.

ويبدو أن أعمال منصة نتفليكس حصلت على ثاني أكبر ترشيحاتٍ في القائمة، حيث حصلت على 105 ترشيحات هذا العام، في المرتبة الثانية بعد 140 ترشيحًا لـ”HBO” و”HBO Max”.

وبحسب صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، فإن ترشيح دراما كورية جنوبية للحصول على جائزة “إيمي”، في وقت الذروة، هو في حد ذاته علامة على التحولات في الصناعة، إذ تكرم جوائز “إيمي” الإنجازات التي تحققت في التلفزيون الأميركي، لكن انتشار البث جعل البرامج غير الإنجليزية في متناول الجماهير الأميركية أكثر من أي وقت مضى.

وكانت جوائز “إيمي” قد أصدرت قوائمها النهائية لترشيحاتها للأعمال التلفزيونية لعام 2022، يوم أمس، وذلك قبل شهرين من حفل توزيع الجوائز السنوي المقررة إقامته يوم 12 سبتمبر المقبل في نسخته الـ74.

واحتل مسلسل “Succession” قوائم الأفضل هذا العام، ونال 25 ترشيحاً في قوائم “إيمي” التلفزيونية، تبعه المسلسل الكوميدي “Ted Lasso” بـ20 ترشيحاً، يليهما المسلسل القصير “The White Lotus”، الذي نال 20 ترشيحاً أيضاً.

بينما أعلن المخرج المصري، محمد دياب، ترشح مسلسله “Moon Knight” لـ8 جوائز “إيمى”، منها في فئة التمثيل والتصوير والأكشن والملابس والصوت والموسيقى التصويرية.